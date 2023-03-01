США перебросили в Европу «самолет Судного дня»

Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии E-6B Mercury — «самолета Судного дня».

E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках «операции в зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе», говорится в опубликованном в твиттере сообщении.

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E-6B Mercury — воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Он создан на базе Boeing 747. Помимо США «самолеты Судного дня» есть у России, они сделаны на базе Ил-86.

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