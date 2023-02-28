Bloomberg: Илон Маск вернул себе звание богатейшего человека в мире

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск вновь занял первое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg.

По его оценке, состояние Илона Маска выросло до 187,1 миллиарда долларов на фоне роста акций компании Tesla. С минимума 6 января 2023 года бумаги производителя электрокаров выросли в цене на 70% до 207,63 доллара за акцию.

Личное состояние Илона Маска, по версии Bloomberg, превышает состояние главы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, который возглавлял рейтинг последние два месяца. По данным агентства, состояние Арно составляет 185,3 миллиарда долларов.

По оценке журнала Forbes, который составляет рейтинг миллиардеров в режиме реального времени, первое место в списке занимает Бернар Арно (206,3 миллиарда долларов), на втором находится Илон Маск (197,7 миллиарда долларов).

Илон Маск в декабре 2022 года уступил Бернару Арно первое место в рейтингах богатейших людей мира.

Bloomberg сообщил в декабре, что Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 миллиардов долларов. На пике в ноябре 2021 года состояние Маска оценивалось в 340 миллиардов долларов, в конце 2022 года — в 137 миллиардов.

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