Илон Маск уступил первое место в рейтингах богатейших людей мира. Его обошел глава LVMH Бернар Арно

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск больше не самый богатый человек в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Первое место в рейтингах богатейших людей мира по версии Bloomberg и Forbes занял глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние Bloomberg оценивает в 171 миллиард долларов, Forbes — в 188,6 миллиардов. У Маска в то же время 164 и 176,8 миллиарда соответственно.

Состояние Маска начало уменьшаться накануне и после покупки социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. На фоне этого акции Tesla, главного актива Маска, начали терять в цене. Этому способствовало то, что бизнесмену пришлось продать значительную часть акций автопроизводителя, чтобы приобрести социальную сеть, а также общий спад в экономике и снижение спроса на электромобили.

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Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров в 2021 году, вытеснив с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса. Осенью того же года Маск стал самым богатым человеком в истории рейтинга журнала Forbes, который тот составляет с 1982 года.

7 декабря Маск уже терял лидерство в рейтинге миллиардеров Forbes. Тогда его дважды за час обходил Бернар Арно. Однако вскоре Маск снова поднялся на первую строчку.

Что происходит с Twitter после того, как его купил Маск

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит

Что происходит с Twitter после того, как его купил Маск

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит