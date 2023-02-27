Войсковую ПВО подчинили генералу Суровикину. Ранее она находилась в подчинении Сухопутных войск

Войсковая противовоздушная оборона выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к Минобороны источники.

В составе ВКС есть свои войска противовоздушной и противоракетной обороны. Войсковая ПВО Сухопутных войск отличается от них тем, что предназначена для сопровождения и прикрытия подразделений при ведении боевых действий.

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Командование ВКС с октября 2017 года возглавляет генерал Сергей Суровикин. В октябре 2022 года его назначали командовать группировкой войск РФ в Украине. При Суровикине российская армия начала массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и отступила из Херсона. В январе 2023 года Суровикина на этом посту заменил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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