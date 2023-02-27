В России дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что после реформы российской системы высшего образования дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании.

«Эти дипломы [бакалавра] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Фурсенко также напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений назывались дипломированными специалистами, независимо от срока их обучения. «То же самое будет и сейчас», — подчеркнул он.

При этом чиновник отметил, что выпускники российских вузов смогут поступать в иностранные учебные заведения или устраиваться на работу в зарубежные компании, поскольку научную степень в их дипломах можно будет указывать наряду с названием специальности: «Есть уровни образования, и неважно как называются эти уровни. Я думаю, что в случае необходимости вполне можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист и в скобках — бакалавр».

Когда именно изменения вступят в силу, Фурсенко не уточнил.

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21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию призвал провести реформу российской системы высшего образования. В частности, президент предложил ввести в стране обучение по программе специалитета вместо бакалавриата и магистратуры, предусмотренных Болонской системой высшего образования.

О том, что Россия собирается отказаться от Болонской системы, в конце мая 2022 года заявлял министр науки и высшего образования Валерий Фельков.

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