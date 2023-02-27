В Москве задержали участницу акции в память о Борисе Немцове. Она принесла к месту его убийства плакат «Борись»

Полиция Москвы задержала молодую женщину, которая поставила плакат «Борись» возле мемориала в память о политике Борисе Немцове на Большом Москворецком мосту возле Кремля, сообщает RusNews.

Судя по трансляции проекта, женщина поставила лист бумаги рядом с возложенными цветами, а после задержания забрала плакат с собой. О других задержанных на месте убийства Бориса Немцова не сообщалось.

Помимо Большого Москворецкого моста, неофициально названного «мостом Немцова», соратники политика в годовщину его убийства также собрались на Троекуровском кладбище, где он похоронен, сообщает Sota.

Акции в память о Борисе Немцове, убитом 27 февраля 2015 года, прошли в нескольких крупных городах России. В Новосибирске и Томске жители принесли цветы к памятникам жертвам политических репрессий, в Екатеринбурге цветы возложили на площади Труда. В Нижнем Новгороде стихийный мемориал возник возле драматического театра. 25 и 26 февраля акции в память о Немцове также проходили в Барнауле, Кирове, Казани, Липецке, Перми.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Борис Немцов убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За его убийство в 2017 году выходца из Чечни Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы. Еще четверо обвиняемых получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Заказчик убийства не найден.

Почему российские власти борются с памятью о Борисе Немцове — в подкасте «Что случилось»

Внимание. Подкаст вышел в феврале 2020 года.

Все эпизоды Ужасно неприятно начальнику. Почему российские власти борются с памятью о Борисе Немцове 00:00 30:10