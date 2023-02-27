Умер политтехнолог Глеб Павловский

Российский политолог, публицист и политтехнолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни после тяжелой болезни. О его смерти сообщил «Ведомостям» заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский. Это же подтвердил галерист Марат Гельман, работавший вместе с Павловским в «Фонде эффективной политики».

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / Sipa / Vida Press

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Глеб Павловский был основателем и главой «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ, после чего перешел в политическую оппозицию Кремлю. В разные годы Павловский был главным редактором и издателем «Русского журнала», ведущим программы «Реальная политика» на НТВ, директором «Русского института».

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