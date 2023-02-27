Обвинение потребовало по 19 лет колонии для лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко

В Беларуси государственный обвинитель в ходе судебных прений заочно запросил для лидеров белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и бывшего министра культуры Павла Латушко по 19 лет колонии. Трем другим фигурантам дела — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — обвинение запросило по 12 лет колонии, передает «Белта».

Прокурор попросил признать всех фигурантов дела виновными в заговоре с целью захвата власти, создании и руководстве экстремистским формированием, публичных призывах к захвату власти и совершении иных действий, направленных на разжигание социальной вражды и причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Отдельно обвинение попросило признать Тихановскую и Латушко виновными в самовольном присвоении звания и власти должностного лица, уточняет агентство.

Помимо этого, прокурор попросил назначить Тихановской штраф в размере 37 тысяч белорусских рублей, а с Латушко взыскать 10 тысяч долларов и лишить его на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Предполагается, что Тихановская, Ковалькова и Мороз должны будут отбывать срок в колонии общего режима, Латушко и Дылевский — усиленного режима.

Все обвиняемые находятся за границей, суд проходит заочно.

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В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, по итогам которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Представители оппозиции тогда заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы, после чего в стране начались масштабные протесты, в которых принимали участие сотни тысяч человек. Белорусским властям в итоге удалось подавить протесты силой, после чего из страны были вынуждены уехать многие политические активисты и оппозиционеры.

Светлана Тихановская, которая, по утверждению белорусских властей, заняла второе место на выборах, покинула страну еще во время протестов. В 2021 году мужа Тихановской Сергея приговорили к 18 годам колонии. Суд счел его виновным в организации массовых беспорядков. В том же году к 11 годам лишения свободы была приговорена соратница Тихановской Мария Колесникова — ее признали виновной по статьям о призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности, создании экстремистской группировки и заговоре с целью захвата власти.

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