Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС. На нем планируется вернуть экипаж поврежденного «Союз МС-22»

Беспилотный корабль «Союз МС-23» пристыковался к Международной космической станции, чтобы заменить в ее составе поврежденный микрометеороидом «Союз МС-22», сообщает «Роскосмос».

Согласно пресс-службе госкорпорации, «Союз МС-23» пристыковался в автоматическом режиме к российскому малому исследовательскому модулю «Поиск» в 03:58 (по Москве). Планируется, что в сентябре 2023 года на этом корабле на Землю вернется экипаж «Союз МС-22» — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Также сообщается, что «Союз МС-23» доставил на МКС больше 400 килограммов грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции, в том числе средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов «Взаимодействие-2», «Матрешка-Р», «Кардиовектор», «МСК-2», «Каскад», «Фаген» и «Пробиовит».

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15 декабря 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. Официальная версия произошедшего — удар метеороида. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что диаметр отверстия в радиаторе составил менее миллиметра.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС в сентябре 2022 года. Этот полет стал первым в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном между Россией и США в 2022-м году.

Экипаж «Союз МС-22» должен был провести на станции полгода. Окончание миссии планировалось на 28 марта. За это время экипаж должен был совершить пять выходов в открытый космос. 15 декабря один из них был отменен по техническим причинам.

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