Хорватия готовит 14 вертолетов Ми-8 для отправки в Украину

Хорватия начала готовить 14 транспортных вертолетов Ми-8 для отправки в Украину, сообщают источники местного издания Jutarnji list.

По данным газеты, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил Хорватии, и сейчас их готовят к транспортировке. Ожидается, что процесс займет около десяти дней, после чего вертолеты перевезут в Польшу, а оттуда отправят в Украину.

Издание уточняет, что у него нет официального подтверждения этих данных, поскольку власти Хорватии засекретили всю информацию о передаче помощи Украине.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В ноябре 2022 года газета Jutarnji List писала, что власти Хорватии собирались принять решение о передаче Украине вертолетов Ми-8, рассчитывая получить взамен более современные американские Black Hawk.

За время полномасштабной войны в Украине Хорватия не менее четырех раз передавала ВСУ вооружения. В частности, Хорватия могла передать около восьми тысяч единиц стрелкового оружия с боеприпасами и некоторое количество 130-мм пушек М-46 со снарядами, пишет Jutarnji list.

В свою очередь секретарь по вопросам международной торговли и развития Хорватии Зденко Лучич заявил, что общий объем помощи Хорватии Украине за время войны превысил 160 миллионов евро.

Главные события дня

Война Триста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Триста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»