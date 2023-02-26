Хорватия готовит 14 вертолетов Ми-8 для отправки в Украину
Хорватия начала готовить 14 транспортных вертолетов Ми-8 для отправки в Украину, сообщают источники местного издания Jutarnji list.
По данным газеты, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил Хорватии, и сейчас их готовят к транспортировке. Ожидается, что процесс займет около десяти дней, после чего вертолеты перевезут в Польшу, а оттуда отправят в Украину.
Издание уточняет, что у него нет официального подтверждения этих данных, поскольку власти Хорватии засекретили всю информацию о передаче помощи Украине.
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В ноябре 2022 года газета Jutarnji List писала, что власти Хорватии собирались принять решение о передаче Украине вертолетов Ми-8, рассчитывая получить взамен более современные американские Black Hawk.
За время полномасштабной войны в Украине Хорватия не менее четырех раз передавала ВСУ вооружения. В частности, Хорватия могла передать около восьми тысяч единиц стрелкового оружия с боеприпасами и некоторое количество 130-мм пушек М-46 со снарядами, пишет Jutarnji list.
В свою очередь секретарь по вопросам международной торговли и развития Хорватии Зденко Лучич заявил, что общий объем помощи Хорватии Украине за время войны превысил 160 миллионов евро.