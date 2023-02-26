Главную награду Берлинале получил документальный фильм о психиатрической клинике «На Адаманте»

Главный приз 73-го Берлинского кинофестиваля получил документальный фильм французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте», рассказывающий о парижском центре помощи людям с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании в центре города.

Вторая по значимости награда — Приз Большого жюри — досталась немецкому режиссеру Кристиану Петцольду за драму «Красное небо». Картина рассказывает о четверых молодых людях, оказавшихся в ловушке на берегу Балтийского моря. Фильм стал второй частью трилогии режиссера. Первая часть, «Ундина», была показана на Берлинале в 2020 году.

Также «Серебряного медведя» получил португальский фильм «Плохая жизнь» режиссера Жоау Канижу. Помимо этого, награды получили французский режиссер Филипп Гаррель за фильм «Большая колесница» (лучшая режиссура) и немецкий кинорежиссер и сценарист Ангела Шанелек за фильм «Музыка» (лучший сценарий).

«Серебряного медведя» за лучшую актерскую работу получила 8-летняя София Отеро за главную роль в испанской драме «20 тысяч разновидностей пчел». Награду за лучшую роль второго плана получила Теэ Эре за фильм «До конца ночи».

Берлинале считается одним из самых престижных мировых кинофестивалей. Он проводится с 1951 года. В основную программу 73-го Берлинского кинфестиваля вошли 18 картин, в программу Encounters — 16 фильмов, включая документальный фильм режиссеров Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт», посвященный войне в Украине.

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