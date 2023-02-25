В Тобольске по обвинению в подготовке поджога военкомата арестовали 15-летнего школьника

Суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. Об этом сообщает ТАСС.

По версии правоохранительных органов, вечером 23 февраля ученик девятого класса с зажигалкой и коктейлем Молотова направился в сторону городского военкомата, чтобы его поджечь. По дороге его задержали сотрудники ФСБ.

Школьнику предъявлены обвинения в подготовке теракта (часть 3 статьи 30 и статья 205 УК РФ).

Издание «72.ru» со ссылкой на источник пишет, что за поджог подростку предлагали деньги. Также, по данным издания, его отец участвует в боевых действиях в Украине и накануне инцидента вернулся в отпуск.

В России после начала войны произошли более полусотни поджогов военкоматов. Первоначально уголовные дела возбуждались по статье об умышленном повреждении имущества (до пяти лет лишения свободы), однако с осени их начали переквалифицировать на статью о теракте (от 12 до 20 лет).

В Нижневартовске 31 января был вынесен первый в России приговор по делу о поджоге военкомата. Обвиняемый Владислав Борисенко получил 12 лет колонии.

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