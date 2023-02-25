Украина создаст двухкилометровую минную полосу на границах с Россией и Беларусью
Источник: Пограничная служба Украины
Украина увеличит защитную полосу вдоль своей границы с Россией и Беларусью до двух километров. Соответствующий закон приняла 24 февраля Верховная рада.
Как отметили в Пограничной службе Украины это «практически будет заминированная территория».
Помимо этого, новый закон регулирует порядок привлечения к пограничной службе военных, бойцов нацгвардии и полиции, а также определяет «место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения».
Украина начала минировать наиболее опасные участки на границе с Беларусью еще летом 2022 года.