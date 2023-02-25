Канада внесла в санкционный список Владислава Третьяка. Посол России назвал это «неуважением к простым канадцам, гордящимся историей хоккея»

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк попал в санкционные списки Канады.

Вместе с Третьяком в санкционные списки были внесены еще 128 человек, в том числе бывшие космонавты, депутаты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов охарактеризовал расширение канадского санкционного списка как «беспомощность антироссийского лагеря, который понимает, что победить Россию невозможно».

«Внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, — это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей этого спорта», — также сказал дипломат.

Третьяк до начала политической карьеры был хоккеистом, на профессиональном уровне он выступал с 1969 по 1984 год и в том числе принимал участие в между Канадой и СССР. Третьяк считается одним из лучших вратарей за всю историю хоккея. В 1989 году он стал первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.