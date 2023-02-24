«Вы стряпайте котлеты, а мы сами разберемся». Глава Свердловской области ответил Пригожину на слова о регионах, которые «откровенно гадят», когда идет война
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил бизнесмену, основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который обвинил власти этого и ряда других регионов в том, что они «откровенно гадят» российской «спецоперации» в Украине. Комментарий Куйвашева опубликовало издание 66.ru.
По словам губернатора, Пригожин «в очередной раз не смог пройти мимо Свердловской области» и заявил, что в этом регионе творится «беспредел».
«„Беспредел“, Евгений [Пригожин], — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал Куйвашев.
Евгений Пригожин заявил 22 февраля в комментарии СМИ, что в России «есть регионы, которые откровенно гадят» российской «операции». По его словам, администрации в Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе отказываются хоронить «с почестями» участников войны, а «Санкт-Петербург неизвестно на чьей стороне воюет». Пригожин также заявил, что «региональные чиновники считают себя хозяевами» территорий, из-за чего возникают бюрократия, коррупция и «полный беспредел».
Компании Евгения Пригожина занимаются поставками питания в школы и больницы. Как утверждалось в расследовании «Верстки» и «Можем объяснить», в 2022 год компании Пригожина заработали на этом более 91 миллиарда рублей, что составляет примерно половину дохода компаний за последние десять лет.