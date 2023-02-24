«ОВД-Инфо»: в России на антивоенных акциях 24 февраля задержали больше 50 человек

В 14 городах России на акциях протеста, приуроченных к годовщине войны в Украине, задержали не менее 54 человек. Такие данные опубликовал правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Петербурге — 18 человек. Как отмечает «Медиазона», там в отдел полиции увозили людей, пришедших возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко. В итоге их отпустили с протоколами о нарушении коронавирусных ограничений (часть 2 статьи 8.6.1 КоАП Петербурга).

Еще 11 человек задержали в Екатеринбурге, семь — в Москве, по четыре — в Нижнем Новгороде и Барнауле, сообщает «ОВД-Инфо».

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24 февраля — в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину — во многих городах России появились стихийные мемориалы и прошли антивоенные пикеты. Акции против войны и в поддержку Украины также состоялись по всему миру.

За последний год российские власти приняли ряд репрессивных законов, сделав невозможным мирный протест против войны. Тех, кто выступает против военных действий России в Украине, преследуют в том числе по статье о «дискредитации» армии. За год, по подсчетам «Медиазоны», в суды по всей стране поступило около шести тысяч таких протоколов.