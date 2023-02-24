Губернатор Белгородской области госпитализирован. СМИ сообщили о пищевом отравлении

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу. Как написал губернатор в телеграме: «Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра».

Никаких подробностей Гладков сообщать не стал, заявив, что не хотел писать и о самом факте госпитализации, «чтобы никого не волновать». Поделиться информацией о состоянии здоровья, по словам главы Белгородской области, он был вынужден после того, как о болезни сообщили «телеграм-каналы».

В частности, 112 сообщал, что у Гладкова пищевое отравлением. Врачи, по данным телеграм-канала, оценивают его состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. О пищевом отравлении также писали «Известия» со ссылкой на свой источник.

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Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область — граничащий с Украиной регион РФ — с ноября 2020 года, сначала как исполняющий обязанности губернатора, а затем как губернатор. Гладков после начала войны стал известен, в числе прочего, проектом строительства «засечной черты» на приграничных территориях.

В августе 2022 года сообщалось о госпитализации с отравлением главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Минобороны РФ объявило, что Сальдо отравили боевыми отравляющими веществами, обвинив в произошедшем Украину. В начале осени Сальдо вернулся к исполнению обязанностей.