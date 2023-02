The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с собственным материалом. В его записи участвовал Пол Маккартни

Музыкант Пол Маккартни, бывший участник The Beatles, принял участие в записи нового альбома группы The Rolling Stones. Об этом 22 февраля сообщил The Guardian со ссылкой на представителя The Rolling Stones.

21 февраля издание Variety написало со ссылкой на источники, что в записи нового альбома коллектива участвовал не только Пол Маккартни, но и бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр.

Однако представитель The Rolling Stones подтвердил участие лишь Маккартни. Он сыграет на басу в одной из песен нового альбома.

Выход альбома The Rolling Stones ожидается в 2023 году. Его название и дата релиза пока неизвестны. Это будет 31-й студийный альбом группы и первый альбом с оригинальным музыкальным материалом, выпущенный с 2005 года, пишет Deadline. В 2016 году группа выпустила альбом «Blue & Lonesome», состоявший из каверов на блюзовые композиции разных авторов.

