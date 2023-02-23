Миллиардер Рубен Варданян уволен с должности главы правительства Нагорного Карабаха. Этот пост он занимал 3,5 месяца

Бизнесмен Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Соответствующий указ был обнародован на заседании правительства под руководством президента непризнанной республики Араика Арутюняна.

«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации», — заявил Арутюнян, поблагодарив Варданяна за проделанную работу.

Возглавить правительство вместо Варданяна предложено генеральному прокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

В начале сентября 2022 года Варданян заявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. 4 ноября стало известно, что он согласился возглавить правительство непризнанной республики.

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Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, включив в список 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. На русском языке расследование можно прочитать на «Медузе».

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