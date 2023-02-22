Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер в СИЗО из-за того, что он «после подъема лежал на шконке»

Политика Владимира Кара-Мурзу, обвиняемого в распространении «фейков» и в госизмене, поместили в карцер в московском СИЗО «Водник». Об этом «Дождю» рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

Причиной отправки в карцер стало то, что Кара-Мурза «после подъема лежал на шконке». Политик должен будет провести в карцере четыре дня.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля. Сначала его обвинили в «фейках» о российской армии, затем на него завели дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации, а затем — о госизмене. Политику грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре Кара-Мурзе запретили говорить по телефону с детьми. Следователь по его делу объяснял это тем, что телефонные разговоры «могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».

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