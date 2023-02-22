В 2022 году убежища в ЕС попросили в два раза больше россиян, чем за год до этого

В 2022 году россияне подали в два раза больше заявок на получение убежища в Евросоюзе, чем годом ранее, следует из предварительных подсчетов Агентства по делам миграции ЕС.

Всего в 2022 году ЕС получил от россиян почти 17 тысяч заявок о предоставлении убежища: 13,6 тысячи первичных заявок и 3,3 тысячи повторных. В 2021 году от россиян поступило 4,6 тысячи первичных и 2,6 тысячи повторных заявок.

В общей сложности в 2022 году Евросоюз получил почти миллион заявок о предоставлении убежища. Наибольшее число просителей пришлось на Сирию (132 тысячи), Афганистан (129 тысяч), Турцию (55 тысяч), Венесуэлу (51 тысяча) и Колумбию (43 тысячи).

Помимо этого, ЕС получил около четырех миллионов заявок о предоставлении временной защиты, которые подали граждане Украины, бегущие от войны.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После вторжения российских войск в Украину из РФ уехали сотни тысяч человек. Первая волна отъездов была сразу после начала полномасштабной войны, вторая — после объявления мобилизации. Чаще всего россияне переезжали в страны, с которыми действует безвизовый режим — в Грузию, Армению, Казахстан, Турцию.

Что происходило на границах

«Если бы нас развернули, я бы просто лег и заплакал» Тысячи россиян уже неделю стоят в очередях на границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Вот история человека, который уехал из России на самокате

Что происходило на границах

«Если бы нас развернули, я бы просто лег и заплакал» Тысячи россиян уже неделю стоят в очередях на границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Вот история человека, который уехал из России на самокате