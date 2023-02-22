Умер комбат «Азова» Олег Мудрак, защищавший Мариуполь и «Азовсталь». Он четыре месяца провел в российском плену

Умер командир 1-го батальона полка «Азов» Олег Мудрак, принимавший участие в обороне «Азовстали» в Мариуполе и проведший несколько месяцев в российском плену. Об этом в инстаграме написал племянник военного Даниил.

Как уточняет «24 канал», причиной смерти 35-летнего Мудрака стала остановка сердца.

Бойцы полка «Азов» держали оборону на заводе «Азовсталь» на протяжении почти двух месяцев весной 2022 года. В середине мая защитники «Азовстали», в соответствии с приказом командования, вышли с территории завода и сдались в плен. Минобороны РФ сообщало, что в общей сложности сдались 2439 военнослужащих.

В сентябре в рамках масштабного обмена пленными Россия освободила пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». В числе освобожденных был Мудрак.

Мудрак стал широко известен после того, как в августе писатель Станислав Асеев опубликовал фото бойца, на которых было видно, как сильно он изменился за три месяца пребывания в плену.

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