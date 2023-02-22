Роскомнадзор заблокировал сайт независимой премии для поддержки журналистов . Сведения об этом появились в базе сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, обратила внимание «Новая газета Европа».

Причины блокировки redkollegia.org не указываются. Проект «Роскомсвобода», отслеживающий блокировки, отмечает, что сайт премии был внесен в реестр запрещенной информации со всеми доменами и поддоменами. Государственный орган, принявший решение об этом, не назван, как и номер решения.

Известно, что сайт решили заблокировать 21 февраля. В тот же день доступ к нему был ограничен.

Член жюри «Редколлегии», журналист Сергей Пархоменко сообщил, что команда премии собирается «предпринять некоторые усилия», чтобы сайт «Редколлегии» открывался в России без VPN-сервисов.

Во вторник о блокировке своего подкаста сообщило и издание Doxa. Как заявила редакция, сервис «Яндекс.Музыка» сообщил, что по требованию Роскомнадзора удалит подкаст «Дневник из Пшемысля».

В выпусках «Дневника из Пшемысля» русскоязычный волонтер и активист Саша Печенька рассказывает о том, как украинцы были вынуждены бежать в Польшу от российского вторжения, а также об их жизни в лагере для беженцев.

В сентябре 2021 года Саша Печенька сообщил, что ему на 40 лет закрыли въезд в Россию. Активист — гражданин Таджикистана, работавший в предвыборном штабе .

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.