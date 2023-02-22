Правительство внесло в Думу законопроект о переводе аннексированных регионов Украины в московский часовой пояс. Россия целиком не контролирует ни один из них

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переводе аннексированных Украины в московский часовой пояс.

Как утверждается в пояснительной записке к документу, на этих территориях уже сейчас «фактически действует московское время».

Россия не контролирует ни одного из украинских регионов, об аннексии которых она объявила осенью 2022 года.

Вся территория Украины находится в одном часовом поясе. Летом время там совпадает с московским, зимой — отстает от московского на час.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР еще в 2014 году объявили о переходе на московское время.

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