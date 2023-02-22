Автора гимна Кирова заочно приговорили к пяти годам колонии из-за постов о войне во «ВКонтакте»

Первомайский районный суд Кирова заочно приговорил композитора Прохора Протасова, написавшего гимн города, к пяти годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Музыканта судили по статье о распространении «фейков» про российскую армию из-за его постов во «ВКонтакте» про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийствах мирных жителей Бучи. Протасов писал, что поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото «Медузы», «Настоящего времени», а также блогера и политика Максима Каца.

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Прокуратура просила суд приговорить Протасова к девяти годам колонии, а также лишить его права администрировать и создавать сайты на четыре года.

«Я знал, что все так и будет, ничему не удивился. После шока, который я испытал, когда началась война в Украине, меня уже ничего не шокирует. Конечно, вернуться в Россию я в ближайшее время не планирую. Меня, по сути, лишили страны. Первое время это напрягало, но потом я понял, что теперь у меня новая страна», — прокомментировал «Idel.Реалии» решение суда Протасов.

Композитор в 2018 году уехал в США. Сейчас он живет в Канаде и учится в докторантуре Университета Торонто.

В августе 2022 года страницу композитора во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ, а в сентябре дома у его родителей прошел обыск. Вскоре МВД объявило Протасова в федеральный розыск.

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По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в России было возбуждено 187 уголовных дел по статье о «фейках» про российскую армию, фигурантами которых являются 149 человек (некоторым вменяется несколько эпизодов).

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