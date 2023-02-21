Журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, обвинили в «дискредитации» армии из-за фразы «любовь и дружба сильнее войны»

Московская полиция составила административный протокол о «дискредитации» армии на журналистку Юлию Старостину из-за фразы «любовь и дружба сильнее войны» в репортаже «Дождя». Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на копию материалов дела Старостиной. Заседание по делу назначено на 28 февраля в Тверском районном суде Москвы.

Согласно материалам дела, одной из цитат, «направленной на негативное отношение к проводимой военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», стал рассказ журналистки о татуировке с фразой «сильнее войны». В беседе с «Дождем» 7 декабря Старостина говорила, что набила тату, чтобы помнить, что «любовь сильнее войны, что дружба сильнее войны, что теплота сильнее войны и что война на самом деле не самая сильная на свете вещь».

Также в МВД увидели «дискредитацию» армии в следующих фразах: «Мне это нужно самой, потому что я очень тяжело переживаю войну… У меня нет родственников на Украине, но я чувствую свою ответственность, которая состоит в том, что я не должна молчать, что-то делать чтоб эта война закончилась… У них нет ничего, кроме их дома. Россия все равно чужая страна… Она всегда останется кровавой раной даже если они вернутся домой, там будут стрелять…».

Юлия Старостина сотрудничала с изданиями «Проект», The Bell, РБК и «Медузой». С апреля 2022 года она занималась помощью беженцам из Украины, собирала и отвозила гуманитарную помощь в пункты временного размещения. После составления административного протокола Старостина сообщила, что временно прекратит волонтерскую деятельность.

Почитайте репортаж «Медузы» о волонтерской деятельности Юлии Старостиной

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления

Почитайте репортаж «Медузы» о волонтерской деятельности Юлии Старостиной

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления