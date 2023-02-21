Центр Херсона попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

Российские войска днем 21 февраля обстреляли Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По данным Прокудина, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Он предположил, что обстрелы ведутся из установок «Град».

Как сообщает местное издание «Мост» со ссылкой на очевидцев, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города, где в это время находились люди. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно.

После начала обстрелов в городе начались перебои с интернетом. По предварительной информации, это произошло из-за повреждения кабеля.

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