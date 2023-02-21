Россия потребовала от США вывести из Украины «американо-натовских военных и технику»
Министерство иностранных дел РФ вызвало посла США в Москве Линн Трейси и совершило «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия» на стороне Украины, сказано в заявлении МИД.
Российская сторона заявила в переданной ноте протеста, что США «накачивают» украинскую армию вооружениями и передают целеуказания для ударов по российским объектам, что «наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта».
«Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе встречи представители России потребовали, чтобы США дали объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также «не мешали объективному расследованию для установления виновных».
Посольство США в Москве на момент публикации это не комментировало.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
Посла США в Москве Линн Трейси впервые вызвали в МИД РФ после того, как она приняла присягу в качестве посла 9 января 2023 года. В конце января Трейси дважды встречалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на встрече 31 января они обсуждали «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями», сообщал МИД РФ.