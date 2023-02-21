Парламент Беларуси принял закон о смертной казни для чиновников и военных за госизмену

Палата представителей Национального собрания Беларуси одобрила во втором, окончательном чтении закон, предусматривающий введение смертной казни для должностных лиц за государственную измену.

Принятый депутатами документ предусматривает, что к высшей мере наказания могут приговаривать «должностных лиц, занимающих государственную должность, и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное статьей 356 УК Беларуси «Измена государству».

Также в 10 раз увеличивается штраф по статье о госизмене — с 5 тысяч до 50 тысяч .

Помимо этого в Уголовный кодекс Беларуси вводятся новые статьи: 375-2 «Нарушение требований по защите государственных секретов» (предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Республики Беларусь либо иностранных государств, переданных Республике Беларусь, за ее пределы) и 289-1 «Пропаганда терроризма».

Кроме того, принятый депутатами закон до 10 суток увеличивает максимально допустимый срок содержания под стражей задержанных по подозрению в госизмене, захвате власти, шпионаже, диверсии и ряде других преступлений, и до 20 суток максимальный срок, в который им обязаны предъявить обвинения.

Закон еще должен быть одобрен верхней палатой парламента Беларуси и подписан президентом.

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Проект принятого депутатами закона был внесен в Палату представителей Советом министров Беларуси. В первом чтении депутаты приняли его 7 декабря 2022 года.

В мае 2022 года в Беларуси были внесены изменения в законодательство, разрешающие приговаривать к смертной казни не только за само преступление, но и за подготовку к нему. К высшей мере наказания тогда разрешили приговаривать за покушение на совершение терактов.

Беларусь — единственная страна Европы, применяющая смертную казнь.