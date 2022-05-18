Лукашенко подписал закон о смертной казни за покушение на совершение теракта. По этой статье в Беларуси обвиняют оппозиционеров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий приговаривать к смертной казни за покушение на совершение терактов. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Поправки, сообщает «Интерфакс», вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) , предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления.

По статьи 289 «Акт терроризма» в Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении некоторых представителей оппозиции, включая Светлану Тихановскую — соперницу Лукашенко на последних на настоящий момент президентских выборах.

Ранее в Беларуси нельзя было приговаривать к смертной казни за приготовление преступлений. В конце апреля соответствующие поправки одобрила нижняя палата парламента Беларуси, а в начале мая — Совет республики.

Беларусь — единственная страна Европы, применяющая смертную казнь.

Подробнее об этом

Отбыл по приговору Белоруссия — единственная страна Европы, где есть смертная казнь. Саша Сулим рассказывает, как государство убивает преступников

Подробнее об этом

Отбыл по приговору Белоруссия — единственная страна Европы, где есть смертная казнь. Саша Сулим рассказывает, как государство убивает преступников

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь