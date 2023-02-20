В Турции с разницей в три минуты произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай, сообщает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Подземные толчки зафиксировали в 20:04 по местному времени на глубине 16,7 километра.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки также ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Израиле и на Кипре.

В 20:07 по местному времени, по данным турецких властей, в районе Самандаг в провинции Хатай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

В провинции Хатай разрушились дома, сообщает телеканал Habertürk. О пострадавших или погибших из-за землетрясения не сообщается. В центральной части Антакьи повреждены здания, заявили очевидцы Reuters.

В Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7-7,8, после чего сейсмологи зарегистрировали свыше шести тысяч повторных подземных толчков. Одной из пострадавших турецких провинций стал Хатай. В результате разрушительного землетрясения, по последним данным, в Турции погибли больше 41 тысячи человек, в соседней Сирии — почти шесть тысяч человек.

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