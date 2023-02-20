В Курской области шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже

Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам собеседника агентства, пожар произошел утром 20 февраля около села Уланок Суджанского района Курской области. При возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.

Министерство обороны России подтвердило информацию о шести погибших в результате пожара, не уточнив количество пострадавших. Согласно сообщению ведомства, пожар возник из-за грубого нарушения норм обращения с горючими материалами.

Ранее Baza сообщала, что погибшие и пострадавшие военнослужащие (по информации издания, это были солдаты-срочники) топили печь в блиндаже и «неосмотрительно плеснули туда бензин».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Военная хроника «Медузы»

Война Триста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Военная хроника «Медузы»

Война Триста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»