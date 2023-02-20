В фейсбуке и инстаграме появится возможность купить синюю галочку. Недавно платную верификацию ввел твиттер

Корпорация Meta начнет тестировать функцию платной верификации в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление главы Meta Марка Цукерберга.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синюю галочку и дополнительную защиту от учетных записей, выдающих себя за вас, а также прямой доступ к службе поддержки», — написал Цукерберг в инстаграме.

Платная верификация будет доступна только для пользователей фейсбука и инстаграма старше 18 лет. Она будет стоить 11,99 долларов в месяц при покупке на сайте и 14,99 в месяц при покупке через мобильное приложение. На этой неделе новую функцию запустят в Австралии и Новой Зеландии, а скоро — и в других странах, пообещал Цукерберг.

СМИ обратили внимание, что Meta Verified похожа на платную верификацию, которая появилась в твиттере в ноябре 2022 года, после того как соцсеть купил IT-предприниматель Илон Маск. Тогда Twitter предложил платить за синие галочки по восемь долларов в месяц, но быстро остановил их продажу, так как их стали скупать фейковые аккаунты. В декабре функция была перезапущена.

The Verge пишет, что подход Meta к платной верификации на первый взгляд выглядит более серьезным, чем у Twitter, так как Meta будет просить у пользователей документы для платного подтверждения их аккаунта (в твиттере для этого нужен номер телефона) и обещает дополнительные меры защиты от фейковых аккаунтов. Однако пока непонятно, что это за меры, отмечает The Verge.

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