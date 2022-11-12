Twitter отказался от продажи синих галочек. Их стали скупать фейковые аккаунты

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Социальная сеть Twitter отказалась от продажи синих галочек, которые верифицируют аккаунты пользователей премиум-подписки Twitter Blue за восемь долларов в месяц. Как пишет Reuters, причиной этому стал рост числа поддельных учетных записей в Twitter.

Так, после нововведения в соцсети появились фейковые аккаунты компаний Илона Маска Tesla и SpaceX, игровой онлайн-платформы Roblox, продуктовой корпорации Nestle, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и многих других. Производителю лекарств Eli Lilly and Company пришлось извиниться перед своими подписчиками за сообщение о бесплатном инсулине, опубликованное фейковым аккаунтом.

Ранее Илон Маск, владеющий соцсетью, написал: «Пожалуйста, примите к сведению, что Twitter будет делать много тупых вещей в ближайшие месяцы. Мы оставим то, что работает и изменим те вещи, которые не работают».

Илон Маск в конце октября закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов. Летом он пытался отказаться от сделки, но суд принудил его к покупке соцсети. На этом фоне состояние Маска снизилось с апреля на 70 миллиардов долларов, подсчитал Reuters.

После приобретения социальной сети Маск уволил половину сотрудников компании, включая гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала, главного юриста Виджайю Гадде и ряд других топ-менеджеров. В ноябре Bloomberg писал, что после увольнений из компании ушли несколько ключевых руководителей, а Илон Маск допустил возможность банкротства компании.

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Илон Маск купил Twitter меньше недели назад — но уже грозится ввести плату за синие галочки верификации и, по слухам, уволит чуть ли не половину сотрудников Рассказываем главное о том, что происходит с соцсетью

Как Маск управляет Twitter

Илон Маск купил Twitter меньше недели назад — но уже грозится ввести плату за синие галочки верификации и, по слухам, уволит чуть ли не половину сотрудников Рассказываем главное о том, что происходит с соцсетью