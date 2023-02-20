Нидерланды заявили, что Россия готовит диверсии в Северном море

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов выпустила доклад, в котором предупредила, что Россия занимается шпионажем и готовит диверсии на подводных кабелях, ветряных электростанциях и газопроводах в Северном море. Об этом пишет Financial Times.

В последние месяцы в Северном море засекли судно, которое пыталось нанести на карту объекты энергетической инфраструктуры, сообщил на пресс-конференции глава разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс. По его словам, судно не добилось успеха, поскольку его сопровождали военно-морские силы и береговая охрана.

По словам представителя разведки, судно интересовали ветряные электростанции в нидерландской части Северного моря.

Разведка призвала операторов морской инфраструктуры усилить меры безопасности.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В конце сентября 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» произошли взрывы, из-за чего три из четырех нитей трубопроводов были в значительной степени разрушены. Незадолго до этого российские власти под предлогом технических неполадок полностью остановили поставки газа в Европу.

Кто устроил взрывы, пока неизвестно. Россия отрицает ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» и требует, чтобы ООН провела расследование. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов».

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