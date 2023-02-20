Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, пропавшего месяц назад, нашли в карельской колонии. Его посадили в камеру со строгим режимом содержания

Бывшего директора Андрея Пивоварова, осужденного за осуществление деятельности «нежелательной организации», этапировали в исправительную колонию № 7 в городе Сегежа в Карелии. Об этом «Новой газете Европа» заявила бывшая глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

Пивоваров оказался в ИК-7 еще в январе, сказала Усманова. По ее словам, сотрудники исправительного учреждения «выписали ему несколько нарушений» и поместили в до 30 апреля. Какие именно нарушения вменили политику, неизвестно.

«Андрея Пивоварова продолжают держать в полной изоляции. Он находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков. Мы все ждали, что с момента перевода в колонию жизнь станет чуть легче, однако нет. Сначала Андрея спрятали от всех на 30 дней, не говоря родственникам, где он, а потом отправили в ПКТ, где запрещены звонки и свидания», — отметила Усманова.

Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Поводом для дела стал репост в фейсбуке с предложением поддержать проект «Объединенные демократы», который, как сочло следствие, связан с «Открытой Россией».

В декабре 2022-го Пивоварова этапировали из СИЗО в Краснодаре, где он был больше года, в колонию № 2 Краснодарского края. Позднее он писал, что его также перевозили в Мичуринск, Ярославль и Петербург. В последнем письме, написанном из петербургского СИЗО, он упомянул, что его «заказали» на этап в Карелию. После 18 января местоположение Пивоварова было неизвестно.

В начале февраля стало известно, что в помещение камерного типа на полгода переведут оппозиционера Алексея Навального, который отбывает заключение в ИК-6 во Владимирской области. До этого Навального 11 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

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