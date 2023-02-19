При обстреле села в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

Местная жительница погибла в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — рассказал он.

Baza пишет, что погибшая — 12-летняя девочка. По данным издания, при обстреле повреждены несколько частных домов и автомобилей. Власти региона эту информацию не подтверждали.

Обновление. Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. По его словам, девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину в Новой Таволжанке.

Днем 19 февраля Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали несколько муниципальных районов Белгородской области. В результате в хуторе Старый, селах Пороз и Староселья были повреждены линии электропередачи, в нескольких домах выбило окна.

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Власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, практически ежедневно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В регионе введен средний уровень реагирования и действует желтый уровень террористической опасности.

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