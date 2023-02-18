В Тульской области диджея, включившего песню «Потапа и Насти» во время новогоднего обращения Путина, оштрафовали на 40 тысяч рублей

Новомосковский районный суд Тульской области признал диджея местного кафе «Флагман» Сергея Васильева виновным в «дискредитации» армии и назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.

Административный протокол в отношении Васильева составили из-за того, что вечером 31 декабря 2022 года, во время телевизионного новогоднего обращения президента РФ, диджей включил песню «Новый год» украинского дуэта «Потап и Настя».

Суд посчитал, что из-за действий диджея в соцсетях появился видеоролик, где Владимир Путин выступает «на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно». Васильев вину не признал.

Ранее в феврале этот же суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя Станислава Ермакова — автора видео с новогодним обращением Путина на фоне песни «Потапа и Насти».

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