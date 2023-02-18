В Париже сотни человек в панике выбежали из торгового центра после самоубийства мужчины
Источник: Reuters
Полиция Парижа днем 18 февраля взяла под охрану деловой квартал Дефанс после того, как в торговом центре 4 Temps возникла паника, сообщает Reuters.
В торговом центре покончил с собой мужчина, сбросившийся с большой высоты. Сразу после этого люди начали выбегать из торгового центра. В соцсетях начали писать, что в 4 Temps произошла стрельба, но в полиции это не подтвердили. Источник BFM TV сказал, что за выстрелы приняли шум, возникший от падения человека с высоты.
В последние годы террористы неоднократно совершали теракты в Париже. Крупнейший теракт произошел 13 ноября 2015 года, когда в результате серии спланированных нападений погибли 130 человек и более 350 человек получили ранения.