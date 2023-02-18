Испания первой в Европе ввела оплачиваемый «менструальный отпуск»

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента страны) одобрил закон, позволяющий женщинам, испытывающим менструальные боли, взять оплачиваемый больничный, сообщает Politico.

Депутаты нижней палаты парламента рассмотрели закон, внесенный правительством, на заседании 16 февраля. За него проголосовали 185 депутатов, еще 154 выступили против, трое воздержались.

Женщинам позволят на основании медицинского заключения оставаться дома на несколько часов в течение рабочего дня или брать больничный, если менструальная боль не позволяет им работать, сообщили в правительстве.

Такое положение внесли в закон о сексуальном и репродуктивном здоровье 2010 года в рамках большого пакета поправок. Принятые поправки, в частности, облегчают доступ к абортам в государственных больницах, а также разрешают девушкам 16-17 лет прерывать беременность без разрешения родителей.

Испания стала первой страной в Европе, которая ввела «менструальный отпуск». Также возможность взять выходные в связи с менструальной болью есть у женщин в Японии, Индонезии, Южной Корее, Замбии и на Тайване.

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