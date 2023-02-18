«Придет время, и мы наградим действительно лучших». Дмитрий Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил в инстаграме, что не будет вести в этом году музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ».

«Я благодарю концерн „Муз-ТВ“ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — сказал Нагиев в опубликованной видеозаписи.

Ожидается, что награждение премией «Муз-ТВ» пройдет 2 июня на «ЦСКА Арене» в Москве.

Согласно открытой информации, Дмитрий Нагиев с 2016 года несколько раз вел премию «Муз-ТВ».

После российского вторжения в Украину в 2022 году многие российские артисты, в том числе выступавшие на премии «Муз-ТВ», уехали из России.

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В марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, где он бреет голову под строчки «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум». В апреле Нагиев опубликовал пост со словами: «Может, хватит».

В августе 2022 года Дмитрий Нагиев отказался вести шоу «Голос» и «Голос. 60+» на Первом канале. Телеканал объяснил это «творческой паузой». В ноябре Нагиев заявил, что вернется в шоу, «когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ».