Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО в Краснодаре. Уже месяц неизвестно, где он

Местонахождение бывшего директора Андрея Пивоварова, осужденного на четыре года колонии по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации», неизвестно уже месяц. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила бывшая глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

В декабре телеграм-канал «Команда Пивоварова» сообщил, что оппозиционера этапировали из СИЗО в Краснодаре, где он был больше года, в исправительную колонию № 2 Краснодарского края. Оттуда его увезли в конце декабря. 10 января Усманова получила от него письмо из города Мичуринск Тамбовской области. 12 января от Пивоварова пришло письмо из Ярославля. Позднее, 17 и 18 января, он был СИЗО № 5 Петербурга.

Это последнее известное местоположение оппозиционера. После этого Усманова не получала писем от него. В последнем письме Пивоваров упомянул, что его «заказали» на этап в Карелию.

Защита политика отправила запросы в Федеральную службу исполнения наказаний. Отдельное обращение с требованием сообщить, где находится его сын, отправил отец Пивоварова.

Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Поводом для дела стал репост в фейсбуке с предложением поддержать проект «Объединенные демократы», которые, как сочло следствие, связан с «Открытой Россией».

Читайте также

«Власти годами отбивают у общества желание участвовать в политике — то есть в жизни своей страны» Последнее слово бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова в суде. Его посадили на четыре года

Читайте также

«Власти годами отбивают у общества желание участвовать в политике — то есть в жизни своей страны» Последнее слово бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова в суде. Его посадили на четыре года