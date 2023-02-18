Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО в Краснодаре. Уже месяц неизвестно, где он
Местонахождение бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, осужденного на четыре года колонии по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации», неизвестно уже месяц. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила бывшая глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.
В декабре телеграм-канал «Команда Пивоварова» сообщил, что оппозиционера этапировали из СИЗО в Краснодаре, где он был больше года, в исправительную колонию № 2 Краснодарского края. Оттуда его увезли в конце декабря. 10 января Усманова получила от него письмо из города Мичуринск Тамбовской области. 12 января от Пивоварова пришло письмо из Ярославля. Позднее, 17 и 18 января, он был СИЗО № 5 Петербурга.
Это последнее известное местоположение оппозиционера. После этого Усманова не получала писем от него. В последнем письме Пивоваров упомянул, что его «заказали» на этап в Карелию.
Защита политика отправила запросы в Федеральную службу исполнения наказаний. Отдельное обращение с требованием сообщить, где находится его сын, отправил отец Пивоварова.
Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Поводом для дела стал репост в фейсбуке с предложением поддержать проект «Объединенные демократы», которые, как сочло следствие, связан с «Открытой Россией».