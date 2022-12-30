«Подарок от властей к празднику». Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова этапировали из Краснодарского края. Новый год он встретит в вагоне для заключенных

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Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, осужденного по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации», этапировали из Краснодарского края. Об этом сообщили сторонники политика и бывшая глава его предвыборного штаба Татьяна Усманова.

По словам Усмановой, Пивоварова увезли из исправительной колонии № 2 Краснодарского края в Волгоград.

«Новый год он проведет в специальном вагоне для заключенных. Подарок от властей к празднику», — отметили сторонники политика.

22 декабря стало известно, что Пивоварова этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре и ИК-2 . Через четыре дня сторонники политика сообщили, что его привезли в транзитно-пересылочный пункт при ИК-2 в поселке Двубратский Краснодарского края. Сам Пивоваров говорил, что до Нового года его отправят дальше — в Саратов, а потом Воронеж.

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Дело против бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова возбудили в Краснодаре 29 мая 2021 года. Основанием для него стал репост в , в котором политик призывал поддержать проект «Объединенные демократы». В окончательную редакцию обвинения были включены 34 поста Пивоварова. В июле Ленинский районный суд Краснодара приговорил политика к четырем годам колонии общего режима

Общественная организация «Открытая Россия», в руководстве которой обвинили Пивоварова, прекратила свою деятельность за несколько дней до его задержания, чтобы предотвратить уголовное преследование своих членов. признал Пивоварова политзаключенным.

Последнее слово Пивоварова на суде

«Власти годами отбивают у общества желание участвовать в политике — то есть в жизни своей страны» Последнее слово бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова в суде. Его посадили на четыре года

Последнее слово Пивоварова на суде

«Власти годами отбивают у общества желание участвовать в политике — то есть в жизни своей страны» Последнее слово бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова в суде. Его посадили на четыре года