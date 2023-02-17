На оборонном заводе под Самарой произошел взрыв. Один человек погиб, трое пострадали

По меньшей мере один человек погиб и еще трое пострадали из-за детонации взрывчатки на оборонном предприятии в городе Самарской области, где производят детонаторы и взрывчатку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Детонация взрывчатого вещества произошла в одном из цехов Чапаевского механического завода, рассказал собеседник агентства в экстренных службах. Взрыв произошел 16 февраля на линии по снаряжению капсюлей-детонаторов, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник. По его данным, погибла 46-летняя женщина, пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и ожогами.

В управлениях МЧС и СК в Самарской области, а также на самом предприятии, как отмечает «Коммерсант», произошедшее не комментировали. Источник газеты на заводе рассказал, что сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

Чапаевский механический завод производит капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды и другие взрывчатые вещества.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Читайте также

Война Триста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Триста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»