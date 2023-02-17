Группа Ingka, владеющая торговыми центрами «Мега» и магазинами IKEA, планирует продать всю свою недвижимость в России

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою недвижимость в России, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.

Ingka Group в общей сложности принадлежит в России около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 1,8 миллиона квадратных метров площадей, сдаваемых в аренду.

Группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости, сообщили источники РБК. По их информации, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, чьи имена не называются, но они находятся в начальной стадии. При этом, отметили собеседники издания, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов в Ingka Group пока еще не принято.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи.

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Шведская Ingka Group владеет в России 14 торговыми центрами «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), магазинами IKEA, а также земельными участками под строительство новых ТЦ.

Продажу активов компаний из «недружественных стран», к которым власти РФ относят и Швецию, требует согласования правительственной комиссией. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов. Кроме того, с конца декабря условием одобрения сделок стало перечисление 10% от суммы сделки в бюджет России или рассрочка оплаты активов на один-два года, напоминает РБК.

Магазины IKEA в России приостановили работу вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в августе компания провела распродажу оставшихся товаров. 16 февраля стало известно, что правительственная комиссия дала согласие на продажу всех заводов IKEA в России. Их покупают производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

Продажа торговой недвижимости будет означать полный уход группы Ingka из страны.

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