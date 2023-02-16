Семья Брюса Уиллиса объявила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция

У 67-летнего актера Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция, говорится в заявлении его семьи. В марте 2022 года близкие Уиллиса объявили, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии (нарушения речи). С тех пор болезнь прогрессировала, но теперь у врачей есть более точный диагноз, сообщает семья актера.

Лобно-височная деменция — это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить любого. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем. Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что внимание СМИ будет сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований.

Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах и был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Среди самых известных его работ «Шестое чувство», «Пятый элемент», «12 обезьян», «Последний бойскаут», «Армагеддон», «Криминальное чтиво», «Счастливое число Слевина» и серия фильмов «Крепкий орешек».