Под Луганском нашли могилы бойцов ЧВК Вагнера. Родственники некоторых погибших не знали об их смерти

На кладбище под Луганском местные жители обнаружили 42 свежие могилы, в которых могут быть захоронены бойцы , сообщает «Русская служба Би-би-си».

Первоначально фотографии могил начали распространять сами местные жители, чтобы найти родственников погибших: «Мы подумали, вдруг эти люди тут лежат, а их родные об этом даже не знают. Вот сфотографировали все могилы, стали распространять по группам поиска без вести пропавших», — рассказала журналистам одна из женщин, обнаруживших захоронение. Она также добавила, что с ней уже связались девять человек, которые считают, что в могилах могут быть их родственники. «Все они даже не знали, что их близкие погибли. Искали их, ждали вестей», — добавила женщина.

В свою очередь журналистам удалось найти в открытых источниках информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках, в том числе 20 судебных приговоров, вынесенных в отношении людей, являющихся полными тезками захороненных под Луганском. Журналисты также нашли странички этих людей в социальных сетях и смогли поговорить с родственниками троих из них.

Во всех трех случаях журналистам рассказывали похожие истории: их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК Вагнера. Они уехали из колоний в конце августа и перестали выходить на связь в октябре. С тех пор с родственниками погибших не связывались ни ЧВК Вагнера, ни представители других военизированных структур.

«Убивает то, что никто не сообщил нам, и до сих пор тишина. Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут», — сказала мать одного из заключенных.

В России известно как минимум об одном кладбище, где хоронят бойцов ЧВК Вагнера, и информацию о котором подтвердил сам основатель ЧВК Евгений Пригожин. Это кладбище расположено в станице Бакинская Краснодарского края. В декабре 2022 года там были обнаружены 47 могил осужденных, а к концу января их стало уже 270.

По данным «Русской службы Би-би-си», еще одно кладбище, где могут быть захоронены бойцы ЧВК Вагнера, было обнаружено в начале февраля 2023 года. Его нашли жители подмосковного поселка Фряново. На каждой из 22 могил лежали красно-черно-желтые венки, как в станице Бакинской.

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