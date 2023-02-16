Американке, выгулявшей теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет

Миграционная служба полиции Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дэй, которую 31 января задержали на Красной площади с теленком. Как пишет ТАСС, об этом было объявлено 16 февраля в Троицком суде, где рассматривался вопрос об выдворении американки из России. Запрет действует до 13 февраля 2063 года.

В МВД Москвы составили административный протокол на Алисию Дэй по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). В материалах дела говорилось, что Дэй прибыла в Россию по туристической визе и проживала в стране без регистрации, поскольку не знала, что ее надо оформить.

Суд отказался рассматривать протокол полиции, найдя в нем нарушения. Однако Дэй сообщила журналистам, что приняла решение самостоятельно покинуть Россию.

После задержания на Красной площади на Алисию Дэй составили два протокола: о нарушении порядка проведения демонстрации и неповиновении сотруднику полиции. По ним она получила 20 тысяч рублей штрафа и 13 суток административного ареста.

Говоря о своей прогулке с теленком по Красной площади, она рассказывала, что купила животное на «Авито», чтобы спасти его от забоя, а затем решила «отвести его в прекрасное место и показать страну». СМИ писали, что Дэй уже давно занимается подобным активизмом. В 2019 году она выгуливала свинью в Лондоне, а в 2022-м ходила с бараном по Варшаве.

По данным ТАСС, сейчас в приюте у Дэй находятся семь поросят и три теленка, включая того, с которым она была задержана.

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