В Москве задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей

Полиция Москвы задержала на Красной площади женщину с теленком. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 31 января. Задержанной оказалась 34-летняя гражданка США Алисия Дэй.

В беседе с агентством она рассказала, что купила теленка на «Авито», чтоб спасти его от забоя. «Я выкупила теленка для того, чтобы его не съели. Решила отвести его в такое прекрасное место и показать ему страну», — сказала она.

На задержанную составили два административных протокола: по части 6.1 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения демонстрации или шествия) и части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов) КоАП.

По первой статье ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает РБК.

Теленка, которого выгуливала Алисия Дэй, направили в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Адрес заведения он не уточнил.

Как отмечают СМИ, Алисия Дэй уже давно занимается подобным активизмом. В 2019 году она выгуливала свинью в Лондоне, в 2021-м гуляла в Днепре с теленком и поросенком, а в 2022-м ходила с бараном по Варшаве.

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