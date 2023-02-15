Украина в июле 2022 года ввела визовый режим с Россией. С тех пор выдали 12 виз

За время действия визового режима между Украиной и Россией украинские визы получили лишь 12 россиян. Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к руководству Украины.

Это данные по состоянию на конец 2022 года. Украина ввела визовый режим для граждан России с 1 июля 2022-го.

По словам источника «Медузы», Украина не выдает визы россиянам за крайне редкими исключениями — например, если у заявителя есть в Украине близкие родственники.

В ноябре 2022 года Украина приостановила рассмотрение заявлений россиян об оформлении временного или постоянного вида на жительство (кроме некоторых категорий) — до окончания военного положения, объявленного в Украине после начала войны.

Еще до полномасштабного вторжения России на сайте президента Украины создали петицию, в которой предлагалось запретить или ограничить российским гражданам въезд на территорию страны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в середине 2022 года, что визы вводятся «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

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